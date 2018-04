Dieses kleine Mädchen hat gerade Krebs besiegt

Das kleine Mädchen hat monatelang gegen Krebs angekämpft. Den Kampf um ihr Leben hat sie gewonnen und die Krankheit besiegt.

Zur Feier des Tages wird sie von der gesamten Station im Krankenhaus gefeiert. Wie eine Siegerin geht sie ganz schüchtern durch den Gang, begleitet von ihren Eltern - Krankenpfleger und Ärzte applaudieren dem tapferen Mädchen.

Am Ende bekommt es eine Urkunde und darf an der, im Krankenhaus bekannten, Siegerglocke (End of Treatment Bell) läuten. Das Video sahen bereits mehr als Millionen User.

(mz)