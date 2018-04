Dieses seltsame Wesen schockt Dorfbewohner

Im Internet wird das mysteriöse Wesen als "halb Mensch, halb Tier" beschrieben. Was es aber genau ist - das weiß offenbar niemand so genau.

Umfrage Was ist das für ein Wesen? Ein Chupacabra

Ein Werwolf

Ein Hund

Eine Katze

Ein Fake

Ich weiß es nicht.

Mitten in der Nacht soll das zwei Meter große Monster in einem argentinischen Örtchen aufgetaucht sein. Nachdem das Foto veröffentlicht wurde, berichteten die Anwohner, dass bereits mehrere Hunde auf unerklärliche Weise getötet wurden.

"Ich habe so ein Ding schon einmal gesehen"

Seit Tagen kursiert nun das Foto der Bestie im Internet. Nun werden auch Stimmen laut, dass es sich dabei um ein Chupacabra halten soll. Immer wieder berichten Menschen, dass sie das vermeintliche Fabelwesen gesehen haben. Die Existenz eines solchen Wesens wurde bislang jedoch nicht bestätigt. Wieder andere meinen, dass das Foto der Beweis für einen Werwolf sein soll.

Nach der Veröffentlichung des Bildes geben nun auch immer mehr Menschen an, ebenfalls so ein Tier schon einmal gesehen zu haben. Auf Youtube meint ein User: "So ein Ding habe ich 2005 schon gesehen. Es ging über eine Brücke. Es sah mich an und bewegte sich plötzlich wie ein Känguru. Es sprang dann über eine Mauer, die war locker sechs Meter hoch."

Um was es sich bei dem Wesen wirklich handelt wird wohl vorerst ein Rätsel bleiben.

(slo)