Dr. Oetker paniert Troll nach "Hurensohn"-Attacke

"Heute"-Praktikant Felix hat die neue Schokoladepizza von Dr. Oetker schon im Juli getestet, fand sie "g'schmackig". Ein Urteil, das offenbar nicht jeder teilt! Am Dienstag wütete etwa ein Twitter-Troll mit wenig schmeichelhaften Worten über die süße Teigflade, attestierte ihr Wurzeln im Rotlichtgeschäft – und machte dabei die Rechnung ohne den Wirt. Die vernichtende Ferndiagnose des "Doktors" (s.o.) ließ nämlich nicht lange auf sich warten: "In den Finger gebissen?"

Umfrage Hat Dr. Oetker richtig reagiert? Ja, das war echt souverän!

Man sollte solche Trolle einfach ignorieren.

Nein, das gehört sich nicht für ein großes Unternehmen!

Mit einem einzigen Satz abserviert – dafür wird der Nahrungsmittelriese jetzt gefeiert und zehntausende Male geteilt, aber auch erneut von Trollen aufs Korn genommen. Worauf die Social Media-Abteilung als Verteidigungsstrategie jetzt kurzerhand Memes aus der Tiefkühlkiste zieht.

Souveräne Reaktion, oder einfach unpassend – wie finden Sie die Antwort von Dr. Oetker? Schreiben Sie einen Kommentar und Diskutieren Sie mit!

Freunde, an dieser Stelle schon mal Danke für das extrem positive Feedback. Es ist die Zeit gekommen, dem Feierabend in sein zerfurchtes, verbittertes Gesicht zu blicken. Falls wir morgen aufgrund der Masse nicht mehr auf alle Tweets antworten: Sorry.😘 — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) 10. Januar 2018

(red)