Dr. Pickel bekommt eigene TV-Show

Dr. Pimple Popper – Pickeldrücker – nennt sich Sandra Lee auf Instagram. Und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Ihre Instagram-Seite, bitte nicht für schwache Nerven, strotzt vor eitrigen Wimmerln und aufgeplatzten Zysten.

So grausig das aussehen mag: Gerade in den USA und in Großbritannien fasziniert Lee die Dermatologin damit schon über zweieinhalb Millionen Fans! Auf TLC bekommt sie als Belohnung am 3. Jänner ihr eigenes TV-Spezial. Bis dahin haben die Zuseher der Silvesterkater hoffentlich überwunden und der Magen wieder eingerenkt.

Hier geht's zur Instagram-Seite (Vorsicht, explizit!)

(red)