Erkennen Sie, welchen Beruf dieser Mann hat?

Kleider machen Leute, wie man im Volksmund so schön sagt. Im Fall dieses "Imgur"-Users verrät das T-Shirt sogar, welchen Beruf sein Träger ausübt.

Umfrage Haben Sie den Beruf gleich erraten? Ja, sofort

Erst beim zweiten/mehrmaligen Hinschauen

Nein (Abdruck erst beim Lesen der Auflösung entdeckt)

Mit den Worten: "I'm a long-haul trucker, most of my shirts have a noticeable seatbelt line", veröffentlichte er ein Foto seines T-Shirts auf "Imgur.com". Zu Deutsch: "Ich bin ein

Fernfahrer, die meisten meiner T-Shirts haben eine sichtbare Sicherheitsgurt-Linie."

Erkennen Sie den Abdruck?

Vielleicht sehen Sie die breite Linie vom vielen Anschnallen nicht gleich auf den ersten Blick. Aber haben Sie den verräterischen Hinweis erst einmal entdeckt, ist er nicht mehr zu übersehen.



(mp)