Das herzigste Tier der Welt zum ersten Mal gefilmt

Der Ili-Pfeifhase (Ochotona iliensis) kommt nur im chinesischen Hochgebirge Tian Shan vor. Für einen Pfeifhasen ist er mit 20 Zentimeter Körperlänge relativ groß, aber trotzdem kaum zu finden.

Zum einen liegt das daran, dass die Ili-Pfeifhasen sehr, sehr selten sind – Experten schätzen die Größe der Population auf etwa 1.000 Tiere, der Wissenschaft waren bis 2015 überhaupt nur 29 lebende Tiere bekannt – und zum anderen, dass ihr Lebensraum auch noch schwer zugänglich ist. Sie leben bevorzugt auf Geröllhalden an Felswänden und an Steilhängen in Höhen zwischen 2.800 und 4.100 Metern im Autonomen Bezirk Ili. Daher auch ihr Name.

Kein Wunder, dass seit der Entdeckung der Pfeifhasen ganze 35 Jahre vergangen sind, ehe der herzige Nager erstmals auf Video aufgenommen werden konnte. Doch das Warten hat sich gelohnt, wie die obige Aufnahme mit Jöööö!-Faktor 1o.000 beweist.

(jcg/20 Minuten)