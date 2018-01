Fake-Star nimmt Passanten auf den Arm

Nicht jeder kann einfach so berühmt werden - das denken wohl die meisten von uns. Nicht aber Brett Cohen: Er wollte mal sehen, wie es sich anfühlt ein Star zu sein. Also machte er aus seinem Traum ein kleines Experiment.

Der 21-Jährige New Yorker ändert sein Outfit, zog sich wie ein typischer Star an, heuerte Security und Fotografen an, die ihn auf Schritt und Tritt begleiten sollten. Dabei kam auch eine Filmcrew zum Einsatz, die Brett filmte und Interviews mit den Passanten machte.

Das Resultat war mehr als verblüffend, denn alle fielen auf den Trick rein. Die Menschen machten Fotos mit dem Fake-Star, holten sich Autogramme und waren total begeistert endlich eine Berühmtheit zu treffen.

(mz)