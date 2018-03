Ferrari wird zerstört und landet auf dem Müll

Zahid Khan wurde bereits im vergangenen April von der Polizei in Birmingham aufgehalten. Ihr Verdacht: Der Ferrari sei gestohlen worden.

Kompletter Schwachsinn meint Khan, konnte aber bei der Kontrolle keine Papiere vorweisen. Aus diesem Grund wurde sein Wagen zunächst konfisziert. Der Wagenbesitzer war zwar sauer, verstand aber zunächst noch halbwegs die Begründung der Polizisten.

"Die haben meinen Ferrari zerstört"

Dann begannen für Khan die endlos langen Amtswege. Er musste einiges an Papierkram nachbringen, um sein Auto wieder zu bekommen. Dem britischen Gericht dauerte das alles ein wenig zu lange, weshalb man entschied: Der Ferrari muss weg! Ausschlaggebend war, dass das Auto nicht mehr versichert und deshalb nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Khan erfuhr erst ziemlich spät von dem Beschluss. Laut ihm wurde der Wagen letzten Endes ohne sein Wissen einfach auf einer Mülldeponie zerstört.

Das dazugehörige Video postete er am Wochenende auf Facebook und schrieb dazu: "Das ist mein Ferrari und er wurde rechtswidrig kaputt gemacht!"

Nicht nur ein kleiner Kratzer...

Am meisten schmerze ihn aber, dass seine 200.000 Euro einfach in einen unbrauchbaren Metall-Klumpen verwandelt wurden: "Ich habe mir den Arsch abgespart, um mir das Auto zu leisten. Es hat meiner Familie und mir viel bedeutet. Die Polizei hatte kein Recht dazu und das was sie taten ist echt traurig."

Weiter führt er aus, dass man den Wagen hätte auseinander schrauben und die Teile verkaufen können: "Das Geld hätte man dann spenden können, weil Ferrari-Teile sind mehr wert als so manches Auto als ganzes."

Ob Khan tatsächlich im Unrecht war oder nicht, kann man nicht so einfach beurteilen. Ob man den Flitzer echt so demolieren musste bleibt aber auf jeden Fall fraglich. Das tut echt weh...

(slo)