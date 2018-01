Feuerwehr musste Deutschen aus Klo retten

Ein Bewohner in Heubach (Baden-Württemberg, D) ist auf seiner Toilette in Not geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte der 58-Jährige einen Topf mit Nudeln auf den Herd und wollte die Kochzeit für seinen Klogang nützen. Dann passierte das Desaster: Der Türgriff brach ab, der Mann war gefangen.

Unterdessen verkochte die Pasta so stark, dass sich die Wohnung mit Rauch füllte und die Brandmelder auslösten. Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Mann noch rechtzeitig aus der Toilette befreien und einen Wohnungsbrand verhindern.

Nachsatz der Polizei: Das Essen sei nicht mehr genießbar gewesen.

(red)