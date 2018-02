Föhn von Amazon spuckt Feuer wie Flammenwerfer

"Mein neuer Haarföhn hat sich heute Morgen in einen Schweißbrenner verwandelt", schrieb Erika Shoolbred auf ihrer Facebookseite. Darunter postete sie ein Video, das zeigt, wie Flammen aus ihrem Haarföhn kommen.

Durch die Flammen habe sie sich leichte Verbrennungen an einer Hand zugezogen. Sonst sei sie allerdings okay. Nach der Schadensmeldung hat Amazon das Gerät des Herstellers Oracom von seiner Website genommen, so Shoolbred. Zudem habe sie den Kaufpreis zurückerstattet erhalten.

"Jetzt kannst du Crème brûlée machen"

Auf Social Media ging das Video viral und der glimpfliche Ausgang führte zu einigen amüsanten Kommentaren: "Jetzt kannst du Crème brûlée machen", meinte etwa ein User. Und ein anderer bezog sich auf auf die Flammenwerfer für den Hausgebrauch, die der Tesla-Gründer Elon Musk für 500 Dollar verkauft: "Wer braucht schon Elon Musk, wenn man einen dieser Haarföhne kaufen kann."

