Foto machte für Flüchtling (12) einen Traum wahr

Das Leben hat Mohammed Khaled nicht die besten Karten ausgeteilt. Der heute 12-Jährige musste mit seiner Familie vor dem blutigen Bürgerkrieg aus Syrien flüchten; lebt nun in der türkischen Provinz Adiyaman, wo er sich als Schuhputzer einen spärlichen Lohn verdient. Ausgerechnet ein Facebook-Foto gab ihm jetzt neuen Mut.

Ein Nutzer fotografierte den Burschen nämlich, wie er sich die Nase an der Scheibe eines Sportstudios platt drückt. "Ich habe schon immer davon geträumt, in Form zu kommen", erklärte er später. Das Bild verbreitete sich über soziale Netzwerke in der Türkei und erreichte schließlich die Besitzer des Fitnesstempels.

Diese spürten den jungen Syrer schließlich auf und machten ihm ein umwerfendes Geschenk: Der 12-Jährige darf auf Lebenszeit gratis im Studio Eisen stemmen. Und Fotos beweisen, dass sich Khaled diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und bereits fleißig für die Traumfigur schwitzt.

In Adıyaman/Turkey, Syrian shoes painter Mohammed Hüseyin, who looks at the sports hall from the glass, became a lifelong membership owner by the business owner.

