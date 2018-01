Frau legt Ehemann rein – fünf Jahre nach ihrem Tod

Vor ihrem Tod bat Phedre ihren geliebten Mann Nigel noch um Erfüllung eines letzten Wunsches: "Bitte vergiss nicht, die Pflanzen zu gießen."

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Der Witwer nahm sich der Aufgabe mit Inbrunst an. Jahrelang drehte er gewissenhaft mit der Gießkanne seine Runden. Erst beim Umzug in ein Pensionistenheim flog auf: Phedre hatte sich einen Spaß erlaubt.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT