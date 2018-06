Frau sieht ihre zwei Löwen nach sieben Jahren wieder

Eine Frau hatte vor sieben Jahren zwei verlassene Löwen adoptiert. Als sie sich nicht mehr um die beiden Raubkatzen kümmern konnte, wurden sie laut "Daily Mirror" zuerst in einem Schweizer Zoo und später in einem Löwenpark in der Slowakei untergebracht.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

In diesem Park besucht die Ersatzmutter die mittlerweile ausgewachsenen Löwenweibchen und sieht sie nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder. Als sich die beiden dem Tor nähern, erkennen sie das bekannte Gesicht – und fallen der Frau voller Emotionen um den Hals. Versuch, beim Schauen dieses Videos nicht zu weinen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(20min)