Gäste überladen serbische Sängerin mit Geld

Nicht länger als 45 Minuten hat Nadica Ademov auf einer Feier gesungen wie sie in einem Interview gegenüber "TV Happy" verriet. Doch in dieser kurzen Zeit hat sie mehr verdient, als so manche Musiker Gage bekommen. Und das nur durch Trinkgeld der Gäste.

"Ich konnte die Geldscheine nicht halten"

Die Teilnehmer einer Balkanfeier in Dänemark waren offenbar in bester (Spendier-)Laune. Offenbar machten sie auch die Sängerin für die gute Stimmung verantwortlich weshalb die Anwesenden immer wieder in die Geldtasche griffen und Nadica mit Scheinen überschütteten.

"Ich bin kaum zu Atem gekommen", meint die Sängerin. Laut eigener Angabe kamen am Ende über 15.000 Euro zusammen. "Mir sind die Geldscheine aus der Hand gefallen, da ich so viele auf einmal nicht halten konnte", so Nadica.

(slo)