Wütende Gans bringt Jung-Golfer das Laufen bei

"Ostrich", "Albatross", "Eagle" und "Condor" sind im Golfsport mehr als nur "geflügelte" Wörter und jedem begeisterten Spielern ein Begriff. Jetzt könnte auch noch die Gans Aufnahme in den tierischen Sportler-Jargon finden: Der Grund ist ebenso unglücklich, wie saukomisch.

Nachwuchsgolfer Isaac Couling von der Concord High dem US-Bundesstaat Michigan ist ein echter Pechvogel. Bei einem Turnier zweier Schulen musste er es nicht nur mit seinen Kontrahenten, sondern auch einer wild gewordenen Gans aufnehmen. Kurz vor dem siebenten Loch wurde er plötzlich von dem Federvieh attackiert. Das Tier jagte ihn quer über den Fairway, direkt vor die Kamera eines Elternteils der konkurrierenden Blissfield High. Die urkomische Fotoserie, die dabei entstand, schaffte es bereits weltweit in die Nachrichten.

Bei Flucht vor Gans überschlagen

"Sie wussten von dem Nest zu ihrer Linken. Sie haben es beobachtet, aber ließen sich nicht weiter davon verunsichern", erinnert sich Blissfield-Coach Steve Babbitt. "Dann tauchte hinter ihnen plötzlich die Wachgans auf, die das Nest beschützen wollte."

Devon Pitts war zufällig mit seiner Kamera zur Stelle: Auf den großartigen Fotos ist zu sehen, wie der Teenager vor der wilden Gans zu flüchten versucht, sich dabei überschlägt und hilflos am Boden liegen bleibt – dem Tier gänzlich ausgeliefert.

"Habe das Loch auf Par geschafft!"

"Ja,... Niemand ist mir zu Hilfe gekommen", erzählt der 16-Jährige gegenüber "The News" und schildert mit lachendem Auge, wie er davonlief und sich drei Mal vor dem Sturzflug der Gans wegducken konnte. "All die Trainer haben vom Klubhaus aus zugesehen."

Sein Trainer und Geometrie-Lehrer Lance Veydt bekam schließlich auch die Fotos in die Finger. Als er sie am folgenden Montag der ganzen Klasse zeigte, löste er einen kleinen Aufruhr in der Concord High aus. "Es war einfach verrückt. Alle meine Freunde sprachen darüber", so Isaac Couling. Er überstand die Attacke unverletzt und ist sogar noch ein kleines bisschen stolz darauf. "Denn", fügte der Schüler hinzu: "ich habe das Loch auf Par geschafft!"

(red)