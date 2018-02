Geheime Botschaft von totem Opa geht viral

"Bei Renovierungsarbeiten im Keller meines Großvaters haben wir das da gefunden", schreibt Reddit-User "Fluffhead_Phan" am Sonntag und scherzt: "Er schreit uns sogar aus dem Grab heraus noch an." Sein Opa hatte seiner Familie eine geheime Nachricht hinterlassen – versteckt hinter einer Tapete.

Umfrage Wie finden Sie den Spruch des Verstorbenen? Lustig

Beleidigend

Keine Ahnung

Weder noch.

"All meine harte Arbeit zur Hölle geschossen – du dummer Bastard!" stand da auf einmal in großen roten Lettern an der Mauer, gezeichnet mit dem Jahr 1975. Offenbar hatte der Häuslebauer schon zu Lebzeiten eine derbe Art Humor kultiviert und bereits vor Jahrzehnten vorgesorgt um noch einen letzten Witz zu reißen: So nahm ihm sein Enkel den "Bastard" auch nicht übel, sondern freute sich über die scherzhaften Worte seines Opas.

Die ruppigen Worte des Verstorbenen lösten auch wahre Begeisterungsstürme im Internet aus. Mehr als 1.500 Kommentare haben sich in dem Reddit-Thread schon gesammelt. Die meisten User nehmen die Beflegelung des Verstorbenen durchaus humorvoll auf. "In vierzig Jahren wird das sicher lustig werden" habe sich der Opa 1975 sicher gedacht, witzelt etwa einer der Kommentatoren.

(red)