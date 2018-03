Gesalzen! Dieses Eis kostet 13 Euro pro Kugel

Mehr Viral-Storys lesen Sie in der Timeout-Ansicht der neuen "Heute"-App. Öffnen Sie dazu die Anwendung für iPhone oder Android und "swipen" Sie zweimal horizontal. lesen Sie in der Timeout-Ansicht der neuen "Heute"-App. Öffnen Sie dazu die Anwendung füroderund "swipen" Sie zweimal horizontal.

Der Name ist Programm: Das "24-Karat-Eis" macht in Kalifornien seit neuestem Schlagzeilen. Die Vanille-Leckerei wird mit Blattgold veredelt und sorgt so für ein besonders dekadentes Schleckerlebnis. Aber auch wenn der Preis mit 13 Euro pro Kugel gesalzen ist: Schmecken tut's wie jedes andere Vanilleeis.

(red)