Hätten Sie die Gesuchte auf diesem Bild gefunden?

Diese Frau hat wohl in ihrem Leben noch nie Verstecken gespielt. Anders kann man sich ihren absolut bizarren Versuch, die örtliche Polizei zu täuschen, nicht erklären.

Nachdem die Engländerin eine Vorladung zu einem Gerichtstermin verstreichen ließ, wurden die Beamten alarmiert, nach der vermeintlich untergetauchten Britin zu suchen.



Als die Polizisten des Alfreton Town Safer Neighbourhood Team (SNT), eine Abteilung der Polizei Derbyshire, die Tür zum Badezimmer öffneten, wurden sie Zeugen eines der skurrilesten Täuschungsversuche ihrer Karriere.

Die Gesuchte hatte sich einen Wäschekorb über den Kopf gestülpt um die angerückte Exekutive zu täuschen. Es hätte vielleicht funktioniert – hätte nicht ihr halber Torso und die beiden Beine aus dem Plastikbehälter herausgeragt.

"Werde mich am Montag selbst stellen"

Als sie bemerkte, dass ihr Versteck durchschaut worden war, versuchte sie sich aus der Misere zu reden. "Ich werde mich am Montag selbst stellen", beteuerte sie. Doch es half alles nichts, trotz ihres Versprechens wurde sie direkt am Samstag festgenommen.

"Es ist ja gut und schön, zu sagen: 'Ich stelle mich am Montag', wenn man schon vergangene Woche auftauchen hätte sollen, wie es angeordnet war", wettert die Polizei auf Twitter: "Sie hat sogar weiter versucht, sich zu verstecken, als wir sie schon gesehen hatten, aber sie ist miserabel im Verstecken spielen. #AbVorsGericht".

Female located and arrested for failing to appear at court. It’s all well and good saying “I’ll hand myself in on Monday” - you should have turned up last week when you were told to!!!

She even tried to hide when we saw her but she was far from good at hide and seek #OffToCourt pic.twitter.com/KdCa05PbAr