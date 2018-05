Gnu nimmt hungrige Löwen auf die Hörner

Das haben sich die Löwen wohl einfacher vorgestellt: In einem Nationalpark in Südafrika liefert sich ein Gnu einen erbitterten Überlebenskampf mit den Wildkatzen.

Zwei hungrige Löwen attackieren das Tier und versuchen es zu erlegen. Doch anstatt sich ihrem Schicksal zu ergeben, wehrt sich die vermeintliche Beute standhaft. Viel mehr noch: Das Gnu schlägt ordentlich zurück und nimmt eine Löwin auf die Hörner!

Mehrere Minuten lang versuchen die Wildkatzen die afrikanische Antilope in die Knie zu zwingen - vergeblich. Am Ende setzt sich das Gnu sogar durch und schlägt die Löwen in die Flucht, wird sogar kurzzeitig selbst zum Jäger.

Da haben sich die Raubkatzen wohl mit dem Falschen angelegt.

