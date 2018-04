96-Jährige drückt jetzt noch die Schulbank

Guadalupe Palacios hat im Alter von 96 Jahren noch mit der Oberstufe begonnen. Die Mexikanerin wuchs in bitterer Armut auf und musste am Bauernhof ihrer Familie arbeiten, statt in die Schule zu gehen. Mit 92 beschloss sie, dass es an der Zeit sei, schreiben und lesen zu lernen.

Mitschüler sind 80 Jahre jünger

Mittlerweile hat Guadalupe die Volksschule und die Unterstufe in der Erwachsenenbildung absolviert. Aber für die Oberstufe gibt es keine eigenen Erwachsenenschulen, weshalb die 96-Jährige jetzt mit Kindern in die Klasse geht, die 80 Jahre jünger als sie sind.

Das stört die rüstige Pensionistin aber nicht im geringsten. Sie will sich ihr Ziel, Kindergärtnerin zu werden, nicht nehmen lassen und fühlt sich "bereit, alles dafür zu geben."

(red)