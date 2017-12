Hellseherin prophezeit weltbewegende Änderung

Was erwartet die Menschheit 2018? Was in weiterer Zukunft? Baba Wanga war bis zu ihrem Tod 1996 die berühmteste Seherin Bulgariens. Im Alter von 16 Jahren erblindete sie und begann Ereignisse vorauszusehen, die zu einem großen Teil tatsächlich eintraten.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

9/11, Donald Trump, Brexit...

Die Hellseherin prophezeite z.B. den Untergang des russischen Atom-U-Bootes "Kursk" im Jahr 2000, Donald Trump, die Krise zwischen Nord- und Südkorea, den 11. September oder Brexit.

"Alle hoffen, dass er (Donald Trump) es beendet, doch das Gegenteil wird der Fall sein. Er wird das Land herunterwirtschaften und die Konflikte zwischen Nord und Süd eskalieren.", sagte die Hellseherin noch zu Lebzeiten.

China, Venus und Außerirdische

Wenn es nach Baba Wanga geht, wird China die USA als wirtschaftliche Weltmacht ablösen. Ergebnisse der Forschungsgruppe "The Conference" legen nahe, dass sie damit recht haben dürfte. Zudem soll 2018 auf der Venus eine neue Energieform entdeckt werden.

Das 5079 auf uns zu

Doch die Seherin blickte noch viel weiter in die Zukunft. Im Jahr 5079 endet das Universum, prophezeit sie. Zuvor reisen wir jedoch durch die Zeit, siedeln auf dem Mars und treffen Außerirdische.

(mp)