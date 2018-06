Hund rettet Welpen vor Leoparden-Angriff

Wenn es um das Leben ihres Nachwuchs geht, schreckt diese furchtlose Hundemama selbst vor einer Riesenkatze nicht zurück. Überwachungskameras der Indischen Forstverwaltung im der Himalaya-Region Himachal Pradesh filmten die brandgefährliche Rettungsaktion.

Es ist Nacht. Auf der Veranda des Bungalows ist der Welpe zu sehen, wie er gerade herumstolziert. Er fühlt sich vollkommen sicher, doch was dann passiert, jagte einem den Schreck ins Gebein. Plötzlich taucht scheinbar aus dem Nichts ein Leopard auf und stürzt sich auf den jungen Vierbeiner.

Doch dessen Mutter, die nur wenige Meter entfernt gelegen hatte, reagierte blitzschnell und attackierte den Angreifer. Mit kräftigen Bissen schaffte sie es, die Raubkatze zum Rückzug zu zwingen. Verletzt ließ der Leopard von seiner Beute ab und flüchtete zurück in den Wald.

"Wir haben einen Bericht der Lage an die anderen Einrichtungen der Forstverwaltung geschickt und auch eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben. Die Menschen sind angehalten, nachts nicht aus ihren Häusern zu gehen, weil dieser Leopard immer noch in dieser Gegend umherstreift", wird der örtliche Förster Mrityunjay Madhav in einem Bericht des "Independent" zitiert.

(red)