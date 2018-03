Hungriger Elefant trampelt durch Schul-Mensa

Am Donnerstag erhielt eine Schule im malaysischen Teil der Insel Borneo einen ungewöhnlichen Besuch: Ein Elefant war in das Gebäude eingedrungen und durch die Räume getrampelt. Schüler und Lehrer mussten evakuiert werden.

Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Telupid. In einem Video das von der Polizei Sabah veröffentlicht wurde, ist zu sehen, dass ich immer noch Menschen in der Schule befanden, als der Dickhäuter durch mehrere Klassenzimmer polterte. "Wir versuchen noch mehr der Tiere einzufangen und die Herde von bewohnten Gebieten fernzuhalten", wird eine örtliche Wildtier-Retterin in der "International Business Times" zitiert.

Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr, bei dem ein Elefant in abgesicherte Bereiche vordringt. Erst am Mittwoch hatten zehn Elefanten die Umzäunung einer Polizeiwache demoliert.

Der Ursache liegt, wie so oft, beim Menschen. Durch die rapide Abholzung der Urwälder Borneos werden die wilden Elefanten gezwungen Nahrung in Städten und Dörfern zu suchen.

(red)