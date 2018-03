Jesus ist 83 Jahre alt – und US-Amerikanerin

"Oprah, ist das das Zeichen auf das du gewartet hast?", fragt die Herausgeberin Gayle King auf Instagram und postete ein Foto ihres Assistenten, inklusive der skurrilen Fanpost, die am Mittwoch bei den Machern des Oprah-Magazins eingetrudelt war.

Der Absender: "Jesus Christ" (Jesus Christus) aus North Waterboro, Maine. Da standen erstmal die Münder in der TV-Redaktion offen. Wie sich später herausstellte, stammte der Brief aber nicht von Gottes Sohn höchstpersönlich, sondern von einer 83 Jahre alten Frau. Wie "WGME-TV" herausfand, hatte die Pensionistin vor über fünf Jahrzehnten begonnen mit einer Briefkampagne ihre Predigten von Glauben und Frieden in die Welt hinauszuschicken, nachdem sie offiziell ihren Namen in Jesus Christ hatte ändern lassen.

Dass die 83-Jährige just in dem Zeitraum einen Brief an Oprah versendet hatte, als diese um ein göttliches Zeichen gebeten habe, sei Zufall gewesen, so die Hobby-Missionarin. Sie hätte die TV-Größe angeschrieben, weil sie sie schon immer gemocht hatte. Dass sie dabei so eine Aufregung auslösen könnte, sei ihr nie in den Sinn gekommen.

Talk-Ikone Oprah Winfrey hatte mit ihrer elektrisierenden Rede bei den Golden Globes den Stein ins Rollen gebracht. Plötzlich fanden sich zahlreiche potenzielle Geldgeber, die ihr einen Wahlkampf und die Kandidatur gegen Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 finanzieren wollten. Derzeit ist 64-jährige Milliardärin aber noch immer mit ihrem derzeitigen Engagement zufrieden. In einem Interview mit "W Magazine" hatte sie angekündigt, dass sie noch auf ein offensichtliches Zeichen "von oben" warten würde, bevor sie gegen Trump in den politischen Ring steige. Ob sie dieser Brief überzeugen konnte? Man darf jedenfalls gespannt sein. Die Stimme von Jesus Christ hätte sie schon fix.

