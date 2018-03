Mann macht im Keller einen schrecklichen Fund

Vor knapp zwei Wochen ging bei den Tierrettern der "Stray Rescue of St. Louis" im US-Bundesstaat Missouri ein Anruf ein, der selbst die erfahrenen Helfer schockte.

Ein anonym gebliebener Mann wollte gerade in sein neues Eigenheim einziehen, als er eine unfassbare Entdeckung machte. "Ich habe ein Haus gekauft – und da ist ein Pitbull im Keller angekettet", schilderte der überraschte Besitzer am Telefon: "Ich habe keine Ahnung, wie lange das Tier schon da unten ist.

Sofort eilten die Helfer zu der angegebenen Adresse. "Als wir die Tür zum Keller geöffnet und mit der Taschenlampe hineingeleuchtet haben, haben wir auch gleich einen wedelnden Schwanz gesehen", erinnert sich Stray-Rescue-Sprecherin Natalie Thompson gegenüber dem Portal "The Dodo". "Sie [die Hündin] hat sich beinahe selbst stranguliert, weil sie so begeistert war uns zu sehen."

Weiter unten stießen die Helfer dann auf das blanke Chaos. Überall lag Müll und verrottende Möbel. Die Hundedame hatte in ihrem eigenen Kot hausen müssen. Wie lange das Tier da unten ohne Nahrung und Wasser ausharren musste, weiß niemand.

In der Vergangenheit hatte offenbar immer wieder ein Unbekannter unbefugt in dem Gebäude gehaust. Neben all dem modrigen Schrott hatte er offenbar auch etwas anderes in der Dunkelheit zurückgelassen – ein unschuldiges Leben.

Kaum war die Hündin aus ihrem Kerker befreit, sprang sie überglücklich durch die Gegend, ließ sich streicheln und umarmte ihre Retter. So bekam sie auch ihren neuen Namen: "Jumping Bean" – Springbohne.

Trotz der erlittenen Tortur ist der kleine Pitbull voller Leben: "Ihre Persönlichkeit ist einfach nur bezaubernd", so Thompson weiter. "Sie liebt alles und jeden den sie trifft und liebt Aufmerksamkeit. Und sie sorgt dafür, dass man sie nicht ignoriert. Sie ist ein energiegeladener und warmherziger Hund – und die ganze Zeit überglücklich."

(rcp)