Kängurus kämpfen, bis ein Mann eingreift

Ein Mann erkennt in seinem Vorgarten zwei Kängurus, die offensichtlich miteinander einen Streit haben und anfangen zu kämpfen.

Als die Situation zu eskalieren droht, entscheidet sich der Mann einzugreifen. Er schreit die Beuteltiere an und fragt sie was das soll, sie sollten damit aufhören. "Was würden eure Eltern dazu sagen?"

Die Kängurus reagieren völlig überrascht und hören mit dem Kämpfen auf. Völlig verdutzt schauen sie den Mann an - bis sie schließlich verschwinden.

(mz)