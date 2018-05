So bizarr streiten wilde Luchse über Sex

In der nur wenige Wochen dauernden Paarungszeit der Kanadischen Luchse (Lynx canadensis) geht es in den Wäldern heiß her. Und obwohl die Raubkatzen im Gegensatz zu ihren europäischen Verwandten häufig keine Scheu vor Menschen haben, wurden erst wenige Zeugen ihres intimen Liebesspiels.

Zwei der Großkatzen im Liebeskoller zu beobachten, gilt deshalb als Seltenheit. Doch zwei ebenso wütende wie rollige Luchse auf offener Straße anzutreffen, ist ein absoluter Glücksfall – und ein bizarres Schauspiel.

"Ich wusste gleich, dass das eine seltene und besondere Aufnahme wird", erinnert sich Ed Trist gegenüber "The Canadian Press". Auf dem Weg zu einem Angelausflug mit seiner Lebensgefährtin und seiner elfjährigen Tochter stolperte der Kanadier auf einer Straße in den nördlichen Ausläufern der Provinz Ontario, über die zwei streitenden Luchse. Sofort zückte das Paar seine Smartphones und filmte mit.

Die Raubkatzen sitzen sich gegenüber und kreischen sich gegenseitig an. Dieser Ton legt die Nerven blank! Immer wieder stoßen sie auch die Köpfe zusammen. An einer Stelle im Video ist zu sehen, wie eines der Tiere mit einer Pranke ausholt, doch keiner der Kontrahenten weicht einen Schritt zur Seite. Die schaulustigen Menschen werden von den Wildtieren komplett ignoriert.

Aufgestaute sexuelle Spannungen

Welche der Katzen das Kreischduell schließlich gewonnen hat, weiß selbst Trist nicht. Nach etwa zehn Minuten hätten er und seine Familie sich wieder auf den Weg gemacht, da sei es noch ordentlich zur Sache gegangen.

"Die Paarung der Kanada-Luchse ist wegen der harschen Winter extrem saisonal", erklärt Großkatzen-Experte Luke Hunter gegenüber "LiveScience". Der Vorfall hätte sich kurz vor Ende der Paarungszeit ereignet, weswegen es durchaus sein könne, dass die aufgestaute sexuellen Spannungen genau in diesem Streit gipfelten.

Die Ursache des Streits kann freilich wohl nie sicher geklärt werden. Doch im Internet ging der Clip viral und wurde rund um den Globus schon millionenfach geklickt. Und die User sind sich sicher: Natürlich ging es um Sex.

(rcp)