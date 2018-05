Kätzchen raubt Polizisten mit "Geschenk" den Atem

Ein Katze wollte in der Nacht auf Samstag unbedingt einmal selbst auf Streife gehen. Doch als es plötzlich dringend wurde, hinterließ sie ein besonderes "Geschenk" – den Polizisten aus Cochem bei Koblenz (Rheinland-Pfalz) blieb beinahe die Luft weg.

Umfrage Sind Sie ein Katzen- oder Hundemensch? Eindeutig ein Hundemensch!

Ich bin immer für die Katze!

Eigentlich beides.

Ich bin keines von beiden.

Ich hasse Tiere!

Ich liebe alle Tiere

Während die Polizisten bei einem Nachbarschaftsstreit im Einsatz standen, war die Katze offenbar in den Streifenwagen gestiegen und es sich auf der Rückbank bequem gemacht.

Kurz darauf rückten die Beamten von Ulmen zu ihrem nächsten Einsatz in den Hunsrück aus – inklusive blindem Passagier an Bord. Insgesamt legte das Fellknäuel unbemerkt rund 70 Kilometer mit den beiden Beamten zurück.

Pech: Kein Katzenklo an Bord

Während der anschließenden Rückfahrt zur Dienststelle stieg der Besatzung des Streifenwagens plötzlich ein unangenehmer Geruch in die Nase. Am Ziel angekommen, entdeckten sie das ruhig schlafende Kätzchen auf der Rückbank – aus dem anfänglichen "Jöööö!" wurde aber ganz schnell ein "Wääähh!".

Die süße Samtpfote hatte sich nämlich "mangels Katzenklos" ihrer Stoffwechselendprodukte in der Dienstmütze eines Beamten entledigt, wie die Polizei Cochem in einer Aussendung mitteilte. Da war das Kätzchen plötzlich nicht mehr ganz so süß.

Als die Polizisten den flauschigen Ausreißer anschließend wieder in seine Heimat bringen wollten, stockte ihnen erneut der Atem: Das zuvor noch tief schlafende Tier sprang während der Fahrt plötzlich zwischen die beiden Polizisten auf die Mittelkonsole und erschreckte diese "fast zu Tode". Glücklicherweise ist dabei weder Mensch noch Tier etwas zugestoßen.

Flüchtete Katze vor dem Streit?

Wieder in Ulmen angekommen, endete die nächtliche Odyssee der müffelnden Miezekatze. Ob sie" der vorangegangenen Streitsituation entfliehen oder einfach nur eine Spritztour mit der Polizei machen wollte, konnte ihr nicht entlockt werden", scherzt die Exekutive zum Abschluss ihrer Aussendung.

Das könnte Sie auch interessieren

(rcp)