Schockmoment! 08. Februar 2018 15:01; Akt: 08.02.2018 15:40

Kinder laufen plötzlich auf Straße - Mutter hinterher

Dieser Mutter ist das Herz gehörig in die Hose gerutscht, als ihre Kinder plötzlich in dem Moment auf die Straße hüpfen, in dem ein Lkw vorbeifährt.