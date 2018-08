Kühe treiben Autodiebin in die Arme der Polizei

Eine Herde von Kühen hat der Polizei im US-Staat Florida bei der Festnahme einer Verdächtigen geholfen.

Die Beamten hatten zwei mutmaßliche Autodiebe verfolgt. Eine Frau flüchtete sich auf die Weide der Tiere, wie die Polizei in Seminole County mitteilte.

Auf einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video mit Infrarot-Aufnahmen ist zu sehen, wie die Kühe die Flüchtende beharrlich verfolgen und einkreisen.

"Folgen Sie den Rindern", weist der Helikopterpilot die Kollegen vom Sandford Police Departement am Boden an. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag.

