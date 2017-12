Küstenwache zieht Koks-Schildkröte aus dem Meer

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Die Schildkröte hatte sich im Pazifik just an jenen Seilen verfangen, mit denen ein Kartell insgesamt 26 Pakete mit Rauschgift fixiert hatte. Für die Küstenwache also ein doppelter Erfolg: Sie retteten nicht nur das Reptil, sondern bescherten den Drogenbossen dabei auch noch Einbußen von 45 Millionen Euro.

(red)