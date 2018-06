"Bonnie" ist der dickste Hirsch im Wald

Kalb Bonnie war erst vier Monate alt, als sie von ihrer Mutter getrennt und an einen Schlachthof verkauft wurde. Zuvor lebte Bonnie bis zum Tod ihres Besitzers auf einem Bauernhof in Holland im US-Bundesstaat New York, wie das Tierheim Farm Sanctuary in seinem Blog schreibt.

Schnell wird Bonnie zur lokalen Berühmtheit. Die Leute bewundern das tapfere Kalb und suchen in den Wäldern nach ihr. Abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen bleibt sie aber im Verborgenen. Erst als nach Monaten die Wildkamera eines Jägers Bonnie aufnimmt. Das Kalb lebt! Aber nicht, dass es lebt, sondern wie es lebt, überrascht die Menschen am meisten.

Denn Bonnie fand in einer Herde wilder Hirsche unterschlupf. Ihre neue Familie hilft der heranwachsenden Kuh, in der Wildnis zu bestehen. Gemeinsames Essen und Schlafen mit den Hirschen wird für sie zur Tagesordnung.

Bonnie passt sich dem Lebensstil des Wildes an und obwohl die Bewohner Hollands Bonnie gerne helfen würden, kriegen sie sie nicht zu fassen. Denn wenn immer Menschen auftauchen, verschwindet sie im Wald – genau wie der Rest ihrer Adoptiv-Familie.

Den kalten Winter würde sie dennoch kaum überleben. Das weiß auch Becky, die in der Nähe des Waldes lebt. Langsam gewinnt die Tierfreundin Bonnies Vertrauen und besucht die Kuh fortan regelmäßig.

Rettung vor dem Kältetod

Jeden Tag versorgt Becky die Kuh mit frischer Nahrung, auch wenn sie sich dafür durch den Schnee kämpfen muss. Gleichzeitig wird ihr aber klar, dass sie Bonnie aus der Wildnis befreien muss.

Bereits seit acht Monaten lebt Bonnie im Wald, als Becky das Tierheim Farm Sanctuary um Hilfe bittet. Mit einer aufwendigen Rettungsaktion gelingt es den Tierschützern im dritten Versuch schließlich, die Kuh einzufangen.

Obwohl Bonnie ihre neue Familie im Wald zurücklassen musste, hat sie keine Probleme, sich auf der Farm mit anderen Tieren anzufreunden. Hier trifft sie sogar auf Ihresgleichen. Ein wahres Happy End! <3

(sto/20 Minuten)