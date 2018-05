So manipulieren die Instagram-Stars ihre Fotos

Smartphone zücken, Selfie knipsen – und ab damit auf Instagram: Jeder Social-Media-Nutzer kann binnen Sekunden Fotos im Internet teilen.

Echte Profis stecken aber viel Arbeit in ihre Aufnahmen, um im besten Licht zu erscheinen, was Beauty-Vloggerin Lauren Curtis mit einem Vorher-Nachher-Vergleich belegt.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass sogar spontan aussehende Instagram-Fotos technisch nachgebessert werden. In der Aufnahme posiert die Australierin in einem gelben Kleid auf einem weißen Sofa und lächelt verschmitzt in die Kamera. Die Farben strahlen, ihre Haut glänzt gebräunt und Laurens Augen leuchten hell.

Vier Veränderungen

Wer im Posting (s.o.) aber auf das Originalbild weiterklickt, erkennt sofort: Hier wurde in die Trickkiste gegriffen. Vier Dinge habe sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm verändert, so Lauren: Die Farben wurden verstärkt, das Weiß der Augen aufgehellt, die falsche Bräune auf der linken Hand korrigiert und die Haut an den Schenkeln glattgebügelt.

Ihr Fazit: "Auf Instagram ist vieles einfach nur Show!"

(red)