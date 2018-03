Lenker mit Simpsons Führerschein unterwegs

Wer hätte ahnen können, dass die Beamten da Verdacht schöpfen? Eine Streife in Milton Keynes war bei einer Fahrzeugkontrolle offenbar besonders aufmerksam: Als sie einen Lenker aufhielten, zeigte ihnen dieser gleich seinen Führerschein.

Bisschen verdutzt waren die Polizisten dann schon. Denn der Ausweis war augenscheinlich nicht auf den Lenker ausgestellt, sondern auf einen gewissen "Homer Simpson" aus Springfield.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH