Lesbisches Paar wegen Kuss aus Uber geworfen

Ein homophober Uber-Fahrer aus New York erreichte am Wochenende traurige Berühmtheit im Internet. Als er zwei junge Frauen als Kundinnen in seinem Auto chauffierte, passierte etwas für ihn sehr "respektloses".

Alex Lovine (26) und ihre Freundin Emma Pichl (24) sind ein Paar - doch das bemerkte der Lenker zunächst wohl nicht. Erst als sich die beiden auf dem Rücksitz einen Kuss gaben, realisierte er, dass die beiden Frauen offenbar homosexuell sind.

Das passte dem Mann überhaupt nicht. Er stoppte das Auto und forderte die Frauen auf sofort sein Fahrzeug zu verlassen. Auf die Frage der beiden, warum das jetzt ein Problem sei sich zu küssen, antwortet er nur: "Das ist respektlos. Ich rufe die Polizei!"

Mit dem Smartphone hielt Alex das Wortgefecht fest und stellte es ins Internet. Seitdem wird die Story der beiden New Yorkerinnen millionenfach geteilt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)