Mann fährt mit Auto direkt in Tornado

Vor einigen Tagen war ein Sturm-Jäger aus Alabama (USA) in Russellville unterwegs und wollte spektakuläre Aufnahmen eines Unwetters machen. Doch was ihm vor die Linse kam, davon hätte er wohl nur träumen können. Mit seinem Auto fuhr er nämlich direkt in einen Tornado.

Als es dann sogar der Sturm-Jäger zu gefährlich wurde, blieb er stehen und legte den Rückwärtsgang ein. Der Sturm fegte nur einige Meter neben ihm vorbei - die Dashcam in seinem Fahrzeug zeichnete die gefährliche Situation auf.

(mz)