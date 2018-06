Mann heiratet Jugendliebe nach 37 Jahren

Es ist beinahe vier Jahrzehnte her, dass sich Ron Palmer (54) und Kimberley Dean (51) aus Minnesota in der High School kennen und lieben gelernt hatten. Doch das Leben trieb das junge Paar schon nach wenigen Monaten auseinander.

"Wir haben fast mein ganzes Abschlussjahr lang gedated und dann getrennt, sind aber Freunde geblieben", erinnert sich der heute 54-Jährige gegenüber dem Magazin "People". "Ich wollte meinen Spaß haben und dachte, ein Mädchen ist wie das andere. Aber ich hatte später nie wieder so eine tolle Beziehung, wie mit ihr."

Wenige Jahre später waren beide verheiratet – aber nicht miteinander. Doch diese Beziehungen sollten trotz doppeltem Kindersegen für Dean nicht von Dauer sein. Während all dieser Zeit blieben die früheren Turteltäubchen regelmäßig in Kontakt, tauschten sich über intime Gefühle und Probleme aus. "Es war eine wirklich tolle Freundschaft", so Palmer.

"Wir fühlen uns zusammen sehr wohl", schildert die 51-Jährige. "Wir vervollständigen die Sätze des anderen und lachen über die dummen Witze des anderen. Wir sind irgendwie wie Yin und Yang."

Von "dummem Pakt" eingeholt

Bei einem der vielen Gespräche, als beide in ihren Dreißigern waren, schlossen die beiden einen Pakt. Sollten sie beide über 50 Jahre alt und wieder Single sein, würden sie einander heiraten. Damals scherzten sie noch darüber, konnten sie doch nicht ahnen, welche schicksalhafte Folgen dies nach sich ziehen würde.

Der Jux geriet in Vergessenheit – bis 2016. "Es war, als wäre mit ein Licht aufgegangen", erinnert sich Dean. "Und ich habe ihn gefragt: 'Erinnerst du dich noch an den dummen Pakt, den wir geschlossen haben?'"

"Sie hat mich gefragt, ob wir es erneut versuchen sollen", führt Palmer weiter aus. "Ich habe zu ihr gesagt, du weißt, dass wir damit eine wirklich unglaubliche Freundschaft riskieren, weil wenn es diesmal nicht klappt, glaube ich nicht, dass wir immer noch Freunde bleiben könnten."

Doch diese Bedenken warf der Amerikaner bald über Bord. "Ich habe anfänglich gezögert, doch ich habe gesehen, dass wir beide noch Gefühle füreinander haben", sagt Palmer: "Und es läuft seither fantastisch."

Freunde mit gewissen Vorzügen

Zu Silvester 2017 machte der 54-Jährige schließlich seiner alten neuen Liebe einen Antrag, knappe sechs Monate später wurde geheiratet. Und hat sich durch diesen Schritt an ihrer Beziehung etwas verändert? "Es läuft alles wie vorher", so die zweifache Mutter und fügt hinzu: "Nur glücklicher".

Dean ist sich sicher, Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Glück. Wenn es um Beziehungen, egal welcher Art, gehe, dürfe man einfach nicht aufgeben, so die 51-Jährige. Auch eine Trennung sei kein Grund sich plötzlich anzufeinden. Bleibt Freunde, wenn ihr könnt, erklärt sie, denn man wisse nie was die Zukunft bringt. "Wir haben alles riskiert und ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist. Wir sind immer noch Freunde, aber eben auch verheiratet. Also, nicht aufgeben!"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)