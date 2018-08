Mann macht Frau Antrag, sie ignoriert ihn beinhart

Herausgeputzt und mit Rose in der Hand überrascht ein verliebter Chinese seine Freundin (?) in der Arbeit. Er kniet sich vor sie hin und fragt sie, ob sie seine Frau werden will. Die Angebetete scheint jedoch nicht sehr begeistert von dem öffentlichen Antrag...

Umfrage Sind Sie verheiratet? Ja

Nein, aber ich plane es für die Zukunft.

Nein, ich habe es auch nicht vor.

Ich bin geschieden.

Demonstrativ wendet sie sich ab, ignoriert den Herren und starrt auf ihr Smartphone. Er versucht es auf verschiedene Arten, ändert die Position stellt und kniet sich hinter und vor sie.

Nutzt jedoch alles nichts. Seine Herzensdame würdigt ihn keines Blickes. Mehrere Kunden filmen den gefloppten Antrag mit. Ob der Mann wirklich ihr Freund ist oder hoffnungslos verliebt - man weiß es nicht...

