Kurz bevor sie ins Wasser fällt 04. Juni 2018 20:15; Akt: 04.06.2018 20:25 Print

Mann rettet Drohne in letzter Sekunde vor Crash

In London kam es vor einigen Tagen zu einer legendären "Rettungsaktion": Eine Drohne drohte ins Wasser zu fallen - der Mann sprang sofort in den See.