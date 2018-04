Menschen könnten schon sehr bald auf Aliens treffen

Der Mensch sitzt scheinbar auf der Erde fest. Dennoch können wir fast täglich immer weiter in die unendlichen Weiten des Universums blicken. Irgendwo dort sollen sich auch andere Lebensformen befinden - wo genau wissen wir aber (noch) nicht.

Umfrage Wie würden Sie auf eine Nachricht von Aliens reagieren? Ein Emoji zurückschicken.

Die Nachricht ignorieren.

In Panik verfallen.

Meinen Alu-Hut aufsetzen.

Michio Kaku, einer der bekanntesten theoretischen Physiker unserer Zeit, ist aber überzeugt, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis wir auf Außerirdische stoßen. Konkreter: Die Menschen sollen noch in diesem Jahrhundert auf Aliens treffen!

Sprache entziffern

Auf Reddit antwortete er einem User, dass Forscher diese wohl über Radiowellen aufspüren werden. Weltweit sucht man bereits nach diesen Anzeichen, bislang vergeblich. Laut Kaku wird es aber nicht mehr lange dauern, bis wir eine Nachricht empfangen.

Eine echte Kommunikation wird am Anfang nicht möglich sein. Grund dafür ist aller Voraussicht nach vor allem die Entfernung: Unsere Gesprächspartner könnten Lichtjahre entfernt sein. In der Zwischenzeit könnte man aber die Sprache der Außerirdischen entziffern und dabei auch herausfinden, auf welchem technologischen Stand sie sich befinden.

Auch wichtig zu erfahren: Welche Absichten haben sie? Sind sie aggressiv oder kommen sie in Frieden?

Hawking: Nicht auf Alien-Nachricht antworten!

Kaku ist nicht alleine mit seiner Theorie. Zahlreiche Wissenschaftler sind derselben Meinung. Astronom Seth Shostak geht sogar einen Schritt weiter: Er ist überzeugt davon, dass sich alleine in unserer Galaxie 10.000 weitere Lebensformen befinden müssen. Dabei beruft er sich auf Statistiken.

Einer der bekanntesten Physiker, die an Aliens glaubten, war Stephen Hawking: Auch er war überzeugt, dass wir schon bald auf Außerirdische treffen würden. Allerdings warnte er vor ihnen. Würden die Menschen Signale empfangen, sollten sie auf gar keinen Fall reagieren. Der Grund: Die Aliens sind mit hoher Wahrscheinlichkeit um einiges weiter entwickelt als wir und könnten uns einfach auslöschen. Außerdem erinnerte er an die Kolonialzeit, in der es nie gut ausging, wenn Menschen auf fremdes, bereits bewohntes Land stießen.

(slo)