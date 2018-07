Millionen lieben Miquela – aber sie ist kein Mensch

Lil Miquela, eine 19-Jährige aus Kalifornien, hat auf Instagram schon mehr als 1,3 Millionen Fans. In ihren Postings räkelt sich die sommersprossige Schönheit in Designerklamotten, zeigt sich beim Tätowieren und trainiert am Strand. Warum sie dabei nie ins Schwitzen kommt und jede Haarsträhne perfekt sitzt? Miquela ist kein Mensch!

Hinter der hippen Amerikanerin stecken Trevor McFedries und Sara Decou. Sie haben Miquela als 3D-Avatar erstellt und auf Instagram mit authentisch wirkenden Postings zum Leben erweckt. Das gelang ihnen so gut, dass das virtuelle Mädchen mittlerweile echtes Geld einbringt – durch Kollaborationen mit Modelabels und demnächst auch mit ihrer eigenen Kollektion.

Was halten Sie vom Instagram-Star aus dem Computer? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

(red)