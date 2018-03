Model lässt sich mit Tinte aus Katzenfell tätowieren

Kathrin Tölle alias Makani Terror ist eines der bekanntesten Tattoo-Models aus Deutschland. Jetzt hat sie sich das weltweit erste Tattoo stechen lassen, bei dem die Tinte aus dem Fell ihrer Katze besteht.

Umfrage Würden Sie sich ein Tattoo aus den Haaren Ihrer Liebsten stechen lassen? Ja, darauf habe ich schon lange gewartet.

Nein, das ist mir zu spooky.

Ich würde es in Erwägung ziehen.

Ich würde mir überhaupt kein Tattoo stechen lassen.

"Hinter der Herstellung dieser High-Tech-Tinte aus den Haaren der Liebsten steckt jahrelange Forschung", heißt es von SKIN46. Da passt das Lied von Frank Sinatra, "I´ve got you under my skin", wortwörtlich.

(mz)