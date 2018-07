Am Freitag beginnt der Weltuntergang

Wie oft wurde der Weltuntergang nun schon prophezeit – und nichts ist passiert? Ehrlich gesagt, auch wir haben den Überblick verloren. Aber diesmal soll es wirklich soweit sein. Da sind sich jedenfalls einige Prediger des Jüngsten Gerichts sicher.

Umfrage Haben Sie schon einmal an eine Weltuntergangstheorie geglaubt? Ja.

Nein.

Nicht wirklich, aber ein etwas mulmiges Gefühl kommt manchmal schon auf.

Wenn am Freitag der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt, werden wir die längste totale Mondfinsternis dieses Jahrhunderts erleben. Ganz verdunkelt wird unser Trabant dabei aber nicht. Rot glühend hängt er stattdessen am Himmel – ein Phänomen, das Blutmond genannt wird.

Einige Bibelpropheten sehen in ihm die Bedeutung eines bevorstehenden Weltuntergangs 2018. Wie sie zu dieser Annahme kommen, erfahren Sie im Video.

Wissenschaftler haben unterdessen die realistischsten Szenarien errechnet, wie der vielbeschworene Weltuntergang aussehen wird. Mehr dazu hier >>>

