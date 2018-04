Während Live-Schaltung 09. April 2018 12:19; Akt: 09.04.2018 12:20 Print

Monster-Spinne krabbelt auf ZDF-Reporterin

Britta Hilpert berichtete am Sonntag gerade live von den Wahlen in Ungarn, als sich ein ungebetener Gast in das Bild drängt. Die Reporterin merkt davon aber nichts.