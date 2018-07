Dieses Verbrecherfoto lässt Herzen schmelzen

"Das passiert, wenn ihr von daheim weglauft. Dieser Typ wurde festgenommen, als er sich durch Hinterhöfe nahe dem Block 1300 auf der New Jersey Avenue schlich", startete die Polizei von Cape May am Montag den wohl den süßesten Zeugenaufruf aller Zeiten. Der Verdächtige: Ein ausgebüxter Mops namens "Bean". Unter dem Hashtag #pugmug ging der Facebook-Beitrag der Ermittler viral.

Dank des ungemein herzigen Polizeifotos konnten die Besitzer des geflüchteten Mops schnell ausgeforscht werden. Gegen eine Kaution, die in Cookies ausbezahlt wurde, durfte "Bean" wieder den Duft der Freiheit schnuppern.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet ist "Bean" jetzt wieder daheim bei seinem Besitzer und döst den Großteil des Tages zufrieden vor sich hin – so einen Trip in den Häf'n ist aber auch anstrengend.

(red)