Ist "Mutanten"-Ziege das hässlichste Tier der Welt?

Das bizarre Wesen soll in dem Stall eines ägyptischen Ziegenhändlers untergebracht sein. Dieser wolle sich nur gegen die stolze Summe von mindestens 8.000 Euro von der, wie er sie nenne "Schamanen-Ziege" trennen – so zumindest heißt es in der Beschreibung des Videos.

Die Bilder der "Mutanten"-Ziege wurde nach Angaben des "Daily Star" am Mittwoch von einem gewissen Ahmed Ramadan in einer Ziegen-Fangruppe auf Facebook veröffentlicht. Seither haben sie sich wie ein Lauffeuer verbreitet – eine knappe Million User soll schon alleine den originalen Clip auf Facebook gesehen haben. Auch auf YouTube und anderen Plattformen sind die Aufnahmen mittlerweile zu finden.

Dabei handelt es sich bei dem seltsamen Wiederkäuer gar nicht um eine spontane Mutation, sondern um eine ganz normale Ziegenart – zugegeben, auch unter diesen sticht die "hässlichste Ziege der Welt", wie das Tier im Internet schon genannt wird, ziemlich hervor, im Kontext jedoch erscheinen die Merkmale weniger dramatisch.

Besonders schöne Rasse

Damaskus-, oder Damaszener-Ziegen werden vor allem im Nahen Osten gehalten und sind dort ein beliebtes Nutztier. Ihre Milch soll besonders bekömmlich sein und wird deshalb gerne in der Käseherstellung verwendet. Zudem sind bei dieser Art Zwillings- und Drillingswürfe besonders häufig.

Als Jungtiere sind die Schnauzen der Damaszener-Ziegen noch denen ihrer europäischen Verwandten ziemlich ähnlich. Erst als Erwachsener bildet sich der bizarre Höcker im Gesicht, der sie aussehen lässt, als wären sie gegen eine Wand gelaufen. So extrem wie bei dem oben gezeigten Tier sind diese allerdings normalerweise nicht. Neben ihrer speziellen Kopfform zeichnet sich diese Art auch noch durch ihre langen hasenähnlichen Ohren aus.

So kurios diese Tiere für uns aussehen mögen, in Teilen der arabischen Welt gelten sie als besonders schöne Rasse und erzielen im Handel hohe Summen. Bis zu 40.000 Euro gehen für besonders edle Tiere schon mal über den Ladentisch.

