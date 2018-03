Mutter lässt Kinder 7 km in die Schule gehen

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein kleiner Bub in Virginia für Aufsehen, der bei strömenden Regen in die Schule laufen musste. Sein Vater hatte den 10-Jährigen als Strafe zu Fuß auf den Schulweg geschickt und fuhr sogar hinter ihm her.

Umfrage Als Strafe zu Fuß in die Schule: Was halten Sie davon? Richtig so! Nur so lernen Kinder aus ihrem Fehlverhalten.

Man kann's auch übertreiben. Zumindest bei Regen hätte er den Jungen schon fahren können.

Das geht gar nicht, der arme Bub!

Keine Ahnung, ist mir auch egal.

Eine Mutter aus dem kanadischen Ontario hat sich den Herrn offenbar als Vorbild genommen und nun ebenfalls zu einer harten Strafe gegriffen. Ihre zwei Söhne hatten sich gegenüber dem Buschauffeur so dermaßen daneben benommen, dass sie sogar von der Schule kontaktiert wurde.

"Das brachte für mich das Fass zum Überlaufen", schreibt die Mutter auf Facebook. Als Strafe verdonnerte sie ihre Kinder zu Fuß in die Schule zu laufen. Und zwar sieben Kilometer!

"Mama lässt uns laufen"

"Heute Morgen machten wir einen sieben Kilometer Marsch, um ihnen zu zeigen, was jeden Tag auf sie wartet, sollten sie aus dem Schulbus fliegen", so die Mutter. Zwei Stunden dauerte der Spaziergang zur Schule.

Und damit auch jeder über die Strafe Bescheid wusste, mussten die beiden Jungs auch ein Schild tragen. Darauf stand sinngemäß geschrieben: "Wir waren böse und gemein zum Buschauffeur. Mama lässt uns laufen".

Lob für Aktion

Das Facebook-Posting wurde innerhalb kürzester Zeit über 38.000 Mal geteilt und hat bereits knapp 30.000 "Likes". Die Mutter wird für die Aktion gefeiert. Viele Eltern befürworten die Maßnahme und bekräftigen die Frau.

Doch haben die beiden Jungs daraus auch etwas gelernt? Gegenüber der "CBC" erklärte die Mutter, dass der ältere Sohn die Strafe schnell kapiert hatte. Sein jüngerer Bruder verstand es aber nicht gleich und brauchte noch einen zweiten Tag. Mittlerweile hat es aber auch er begriffen.

(wil)