Mutter trägt 23,5 Stunden am Tag ein Korsett

Nach der Geburt ihrer Zwillinge wollte Diana Ringo (39) aus Kalifornien ihre Kurven zurück. Diät und Training hatten nicht den gewünschten Effekt, also griff sie zu einer unkonventionellen Methode, die von Hollywoods Damenwelt aktuell in den Himmel gelobt wird.

Trägt täglich 23 - 23,5 Stunden ein Mieder

Die 39-Jährige Diana schwört auf das umstrittene "Waist Training". Fast 24 Stunden ist das mit Stahl durchzogene Korsett täglich um ihren Bauch geschnallt. Und das seit drei Jahren.

Hinunter nimmt sie es nur, um zu duschen oder trainieren. Darum hat sie mittlerweile einen Bauchumfang von gerade mal 45 Zentimetern. Kritik, dass sie ihre Gesundheit gefährde und ihren Kindern ein schlechtes Vorbild sei, ignoriert sie.

"Das Korsett gibt mir ein großartiges Gefühl. Ich ziehe es jeden Tag an - es ist Teil meines Beauty-Programms. Ich fühle mich so sexy darin. Meinen Kinder schade ich damit bestimmt nicht - jeder soll sich um seine eigene Erziehung kümmern", so die Dreifach-Mama gegenüber "Barcroft TV".

Wie Kim Kardashian

"Waist Training" nennt sich der neue "Wunder"-Trend aus Hollywood. Stars wie Kim Kardashian schwören darauf. Durch das monatelange, tägliche Tragen des Korsetts soll der Bauchspeck in Form geschnürt bzw gepresst werden. Experten warnen bereits vor dem gefährlichen Training. Es reduziere nämlich nicht die Fettpölster, sondern verschiebe diese lediglich. Zudem könne man sich durch das permanente Tragen des eng geschnürten Mieders äußere wie innere Verletzungen zuziehen.

