Mysteriöse Botschaft soll zu Flieger "MH370" führen

Die offizielle Suche nach dem Flugzeug MH370 wurde bereits im Jänner 2017 abgebrochen. Das scheint die Neugier der Menschen aber umso mehr entfacht zu haben.

Immer wieder geben Personen bekannt, die Maschine auf eigene Faust gesucht zu haben. Zuletzt erklärte ein Australier, dass er MH370 auf Google Earth entdeckt habe, "heute.at" berichtete.

Mysteriöse Sprachnachricht

Nun verbreitet sich eine neue Theorie im Netz: Ein Twitter-Nutzer erhielt eine mysteriöse Botschaft von einem unbekanntem Absender. Es handelt sich dabei um eine Sprachnachricht. Eine synthetische Stimme sagt der Reihe Wörter ohne scheinbaren Zusammenhang auf.

Auf Twitter postete er die Nachricht und bat die Community um Hilfe - mit Erfolg. Bei der Voicemail soll es sich um das Alphabet der Nato handeln. Der Inhalt: Eine Warnung! Übersetzt man die Nachricht, lautet diese: "S Gefahr SOS es ist gefährlich für euch zu evakuieren seid vorsichtig sie sind nicht menschlich."

Botschaft um MH370

Drohungen nach Veröffentlichung

Soweit, so verwirrend. Anschließend werden Zahlen aufgesagt. Wie ein Twitter-User meint, soll es sich dabei um Koordinaten handeln. Genauer gesagt, um den Fundort des Fliegers MH370. Grund für die Annahme: Gibt man die Zahlen bei Google Maps ein, so wird ein Ort in der Nähe von Malaysia angezeigt. Ein Kilometer von der Stelle entfernt, an dem das Flugzeug vom Radar verschwand.

Kurz nachdem die Nachricht entschlüsselt wurde, erhielt der ursprüngliche Poster der Nachricht zahlreiche Drohungen. Daraufhin deaktivierte er seinen Account.

Eine offizielle Bestätigung zu der Nachricht gibt es nicht. Die Twitter-Gemeinde ist dennoch in Aufruhr.

