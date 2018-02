Plötzlich rast ein nackter Geisterfahrer vorbei

Jö schau, ... – Ein Mann hat sich mit Polizisten im US-Bundesstaat Missouri am Sonntag eine ebenso bizarre wie wilde Verfolgungsjagd geliefert. Splitterfasernackt war er auf seinem gelben Quad über die Autobahn vor den Cops geflohen – bei knappen 10 Grad Außentemperatur.

Erst nachdem Dutzende Polizeifahrzeuge und sogar ein Helikopter dem exhibitionistischem Geisterfahrer über eine Stunde lang hinterhergerast waren, konnte der Mann beim Verlassen der Interstate endlich geschnappt werden.

"Das Polizeiaufgebot, das ihr auf Highway 152, Interstate 435 und jetzt Highway 210 gesehen habt, ist wegen eines nackten Mannes auf einem ATV, der sich geweigert hat auf Gebot der Polizei anzuhalten", teilte das Sheriff-Büro von Clay County über Twitter (siehe unten) mit. "Er befindet sich in Gewahrsam. Bei ihm wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden."

Wer der Nackerte auf der Autobahn ist, bleibt derzeit ein Rätsel. Denn wie aus amerikanischen Medienberichten hervorgeht konnte der Mann noch nicht identifiziert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er während der Verfolgungsjagd unter dem Einfluss von Drogen stand.

"Hoffe er bekommt Hilfe"

Ich habe ihn ungläubig angestarrt und gedacht; 'Wie kannst du nur so ruhig sein'", erinnert sich Augenzeuge Jess Fishell gegenüber dem TV-Sender "FOX4": "Es hat 10 Grad draußen, du rauscht nackt über den Highway, als wäre es das normalste auf der Welt." Er habe schon eine Menge an Verfolgungsjagden erlebt, aber noch nie so eine wie am Sonntag, so der Amerikaner weiter.

"Die Cops haben alle Vollbremsungen hingelegt und versucht ihre Fahrzeuge zu wenden und hinterher zu fahren. Der Typ hätte sich ganz leicht unabsichtlich umbringen können. Ich hoffe er bekommt jeder Hilfe, die er offensichtlich braucht."

The police activity you’ve been seeing along 152 Hwy, I-435 and now 210 Hwy is all because of a naked man riding a yellow ATV who refused to stop for police. 🚓 He’s now in custody. No dangerous instruments were found. pic.twitter.com/hH6cL5yiF2